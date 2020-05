Zenga: “Seguo da tempo Ianis Hagi, volevo portarlo al Crotone”

Ianis Hagi è nel mirino personale di Walter Zenga. Infatti, l’attuale tecnico del Cagliari, intervistato dalla testata rumena Antena Sport, ha parlato del giovane attaccante dei Glasgow Rangers: “Seguo da tempo Ianis Hagi, volevo portarlo in Italia già quando allenavo il Crotone. Parlai col padre Gheorghe che però in quel momento preferì riportarlo in Romania, al Viitorul. Ianis è un talento, avrà successo al 100%.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Glasgow Rangers