Zenga: “Lo scudetto può perderlo solo l’Inter. Lu-La una delle coppie migliori in Europa”

L’ex portiere dell’Inter, Walter Zenga, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento dei nerazzurri e della corsa scudetto che vede gli uomini di Conte nettamente favoriti sugli altri.

Queste le parole dell’uomo ragno: “La corsa scudetto dipende solo dall’Inter, è evidente. La squadra è cresciuta molto, paradossalmente l’uscita dall’Europa ha dato a Conte più forza per gestire la squadra. Fare bene in Europa? Quello è il prossimo step, certo, ma intanto deve vincere questo campionato, poi dalla prossima stagione iniziare a tornare al top in Europa. Non dico che sia un obbligo ma dopo l’eliminazione dall’Europa è diventato un obiettivo primario. Le otto vittorie consecutive hanno creato un bel distacco in classifica. Manca tanto, ma chi è in testa a un certo punto sa cambiare il pensiero: diventa più forte di testa, più consapevole. La vittoria di Torino per l’Inter è stata figlia di una consapevolezza assoluta, di una squadra che ora sa quello che vuole e se lo prende”.

Zenga, quindi, parla anche della coppia Lukaku-Lautaro: “A livello di numeri si integrano benissimo. Lukaku non mi ha stupito: è stato voluto e cercato con forza da tutto l’ambiente ed ha avuto un rendimento superiore proprio perché ha sempre sentito una fiducia incondizionata. Di Lautaro mi parlò benissimo già Spalletti, in tempi non sospetti, quando non giocava perché c’era Icardi. Piuttosto, appena posso voglio chiedere a Conte come avrebbe fatto se fosse arrivato Dzeko. Il confronto con i colleghi mi manca tanto”.

Su Handanovic: “I record sono fatti per essere battuti e se sarà Samir a farlo sarò contento. Giocare così tante gare all’Inter significa avere una costanza di rendimento eccezionale. Semmai gli auguro di battere il mio record di clean sheet in Europa: 35 partite”.

