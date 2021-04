Zenga: “L’Inter? Discutere se gioca bene o male è superfluo. L’anno prossimo bisogna comprare un attaccante e un centrocampista”

Walter Zenga ha parlato a Radio Anch’io Sport circa la situazione in casa Inter: “A chi non piace? Si fa una grande confusione tra controllo della partita ed estetica. Hanno vinto 11 partite di fila, nelle ultime 13 ha preso solo 4 gol. Discutere sul fatto che giochi bene o male è superfluo, dicevano che anche la mia Inter con Trapattoni vinceva facendo il catenaccio, ma la realtà è che controllavamo la partita, così come fa la squadra di Conte. Il tecnico nerazzurro è un professionista, uno dei top che ci sono in giro. Lo spartiacque della stagione dell’Inter è stata la doppia sfida contro lo Shakhtar, da quel momento non ha toppato più neanche una partita. Futuro del club? Parliamo di un periodo molto complicato per il mondo a causa della pandemia. Non so cosa farà la proprietà cinese in futuro ma l’Inter il prossimo anno deve mettere in rosa un paio di innesti, uno davanti e uno a centrocampo“.

Sulla costruzione dal basso: “L’allenatore deve applicare i giusti principi in base alla qualità dei giocatori che ha a disposizione. Non si possono copiare alcuni concetti a squadre che hanno calciatori diversi. Il lavoro è importantissimo, penso a De Zerbi che sta andando avanti da tre anni e riesce a far giocare i suoi come vuole”.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari