Zenga: “L’assenza di Lukaku nel derby peserà. Con Lautaro una delle migliori coppie al mondo”

Nel giorno del derby tra Milan e Inter, l’ex nerazzurro Walter Zenga si è espresso a La Gazzetta dello Sport soffermandosi anche sull’assenza di Lukaku: “Il belga out pesa, poteva essere una fonte di attacco alla profondità notevole, e questo è un piccolo svantaggio per l’Inter. Romelu non si può discutere come terminale offensivo, ti dà forza e profondità: insieme a Lautaro forma una delle migliori coppie d’attacco al mondo”.

Foto: Instagram Lukaku