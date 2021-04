Zenga: “Il Var dovrebbe essere visibile ad allenatore e tifosi. Donnarumma? Ci penserei due volte prima di lasciare il Milan”

Intervenuto a Radio 1, nella trasmissione Radio Anch’io Sport, Walter Zenga ha parlato di alcune situazioni generali del calcio partendo dal Var: “All’inizio, quando due anni fa ero a Crotone e retrocedemmo, ho avuto delle situazioni VAR dove sono stato penalizzato o aiutato. Il problema del VAR è che dovrebbe essere meno segreto. L’allenatore non ha la possibilità di vedere che cosa sta succedendo, sia i tifosi che tutti gli altri in panchina potrebbero utilizzare un cellulare per vedere, ma l’allenatore no”.

Su Donnarumma: “Anche io fui vicino a lasciare l’Inter perché non ero d’accordo con la società. Le cose oggi sono cambiate, gli agenti ai miei tempi non avevano la stessa forza che hanno oggi. Al di là delle cifre e dei soldi penso che il Milan sia un club molto importante e prima di andarmene ci penserei due volte”.

Sulla Juventus: “Pirlo è un allenatore giovane che si è ritrovato una squadra che aveva vinto 9 scudetti consecutivi. Ha pagato errori di inesperienza ma supportato dalla società ha risalito la china. Ronaldo sta facendo fatica, si vede che non è quello dell’anno scorso e il suo nervosismo è lo specchio di questo”.

Foto: Twitter Crotone