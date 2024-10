Zemura: “Le punizioni le provo in allenamento”

La sfida delle 15:00 tra Udinese e Lecce termina 1 a 0 per i padroni di casa, che si portano momentaneamente al secondo posto in classifica alle spalle del Napoli, con 13 punti. Buio pesto per il Lecce di Gotti, terz’ultimo in classifica a 5 punti. L’autore del gol vittoria con una velenosissima punizione al ’73 Zemura, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita.

“Era molto importante tornare alla vittoria, soprattutto davanti ai nostri tifosi e prima della pausa per le Nazionali. Siamo molto contenti. Le punizioni le provo in allenamento, oggi è toccato a me e per fortuna è andata dentro”.

Foto: Instagram Zemura