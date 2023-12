Zeman torna in panchina dopo l’ischemia: “Sto bene, non fatemi passare per una favola di Natale”

Zdenek Zeman è tornato in panchina a guidare il suo Pescara a poche settimane dal ricovero per una lieve ischemia transitoria. Il boemo ha voluto rassicurare tutti: “Sto bene. Non fatemi passare per un caso speciale o una favola di Natale. Non sarò certo stato il primo allenatore che è stato male 5 giorni e poi è tornato in campo”.

Foto: sito ufficiale Pescara