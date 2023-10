Zeman sul caso scommesse: “La pena sarebbe almeno di 3 anni. Ma in Italia le regole non si rispettano”

Zdenek Zeman, allenatore del Pescara, nel corso della conferenza stampa con il suo club, è stato interpellato anche in merito al caso scommesse, che vede coinvolti diversi calciatori italiani.

Queste le sue parole: “È una brutta cosa. Da tanti anni è uscito il divieto per i giocatori di giocare e scommettere. È scritto che ci sono minimo tre anni di stop, però in Italia no. Le regole sono regole, ma non si rispettano. Se uno perde tre milioni un problema ci sarà. Si dice che è una malattia, ma non credo siano tutti malati perché i malati veri di solito stanno da un’altra parte”.

Foto: sito Pescara