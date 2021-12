Zeman: “Spalletti ha sbagliato con Totti. Spero che Insigne resti a Napoli”

Zeman, interpellato da Radio Kiss Kiss, ha parlato di Insigne e non solo: “Se Lorenzo vuole giocare ancora ad alto livello gli consiglio di non andare in America al Toronto. Con me si è sempre dichiarato napoletano doc, quindi spero che resti al Napoli e si accontenti di quello che gli propone la sua società in termini di ingaggio. Quando stava a Pescara con me scappava sempre a Napoli quando poteva. Lorenzo però mi ha dato tante soddisfazioni. Da giovanissimo lui sapeva di essere bravo, però per convincersi aveva bisogni di qualcosa di più. Era chiaro che ad uno come lui non bastava giocare in primavera o alla Cavese, ma c’era bisogno di altri campionati per far uscire le sue enormi potenzialità tecniche. La posizione ideale di Insigne? Io dico da diversi anni ormai che Insigne è un attaccante e deve pensare solo ad attaccare. Ci sono invece tanti allenatori che lo hanno costretto a svolgere anche la fase difensiva che lui per me non sa fare o almeno non riesce a farla più come una volta. Le qualità che ha Lorenzo, le hanno in pochi in Italia. Bisogna solo saperle sfruttare al meglio secondo me”. Su Spalletti: “Per me è un bravo allenatore, ma con Totti ha sbagliato. Spero che con Insigne le cose vadano meglio”.

FOTO: Sito Pescara