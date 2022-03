Zeman: “Plusvalenze? Da 10 anni si lavora così. Conviene, tanti club indebitati”

Zdenek Zeman, attualmente alla guida del Foggia, è stato intervistato da Raisport, dove ha parlato anche della vicenda plusvalenze: “Non succederà nulla, si sa da 10 anni che si lavora così. Perché non si fa nulla? Perché ci conviene, perché la maggior parte dei club è indebitata. Come sono i giocatori di oggi? Dipende dai denari, una volta si giocava a calcio per piacere. Io non mi pongo limiti, voglio fare calcio finché mi piace e finché me lo fanno fare. Possono bloccarmi? No, ma penso che molti sono convinti che sono vecchio e non posso allenare, con la testa ce la posso ancora fare”.

FOTO: Sito Pescara