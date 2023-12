Zeman, per ora niente intervento chirurgico. Ma per il ritorno in panchina bisogna aspettare

Il malore che ha colpito il tecnico del Pescara Zdenek Zeman ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Come riporta la Gazzetta, il boemo si trova attualmente ricoverato alla clinica ‘Pietrangeli’ di Pescara, laddove i medici lo hanno sottoposto ad esami che hanno dato esito positivo, scongiurando il rischio di un intervento alla carotide. Zeman ieri non ha ovviamente potuto seguire il suo Pescara nel match di Coppa Italia Serie C perso a Catania. Per il suo ritorno in panchina servirà tempo, sebbene il boemo smani dalla voglia di tornare già a partire dalla prossima gara. L’ipotesi è che possa tornare a farlo dalla primavera, seguendo le gare dalla tribuna in questo lasso di tempo.

Foto: Zeman Instagram