Zeman: “Non penso che solo la Juve abbia questi problemi, ma la Procura di Torino è più sveglia di altre”

Zdenek Zeman, ex allenatore di Foggia e Roma tra le altre, parla anche del caso Juventus, dell’inchiesta Prisma che coinvolge il club bianconero.

Queste le parole del Boemo: “Io non penso che solo la Juve abbia problemi nel calcio, o sia l’unica che agisce in un certo modo. E’ solo che la Procura di Torino è la più sveglia. Servono altre Procure che agiscano in un certo modo. Purtroppo è segno di crisi del calcio, non solo italiano. Ripeto il concetto che è finito il calcio come sport ed è iniziato il calcio come business, e nel business ci sono sempre sorprese. Se non si fa con oculatezza, può finire male”. Queste le sue parole riportata da Tuttosport.

Foto: Instagram