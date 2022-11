Zeman: “Il Mondiale in Qatar è una assurdità. Il dio denaro impone di farlo lì”

Zeman, ex allenatore di Serie A, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, in vista dell’imminente uscita del suo libro. Ecco alcune sue dichiarazioni: “Per me il calcio sta diventando sempre più business. Il Mondiale in Qatar è un’ assurdità. Il dio denaro impone di farlo lì”. L’ex tecnico della Roma ha parlato anche degli arbitri: “Il sistema degli arbitri era sbagliato, per anni non sono stato tutelato. Con il Var almeno non avrei preso tanti gol in fuorigioco.”

Foto: Zeman Instagram