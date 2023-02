Zeman: “Calcio e farmaci? Non è cambiato niente. Mi stupisco che gli ex giocatori si spaventino ora”

Zdenek Zeman ha così parlato a Mediaset a margine della presentazione della sua autobiografia, riaprendo ancora una volta la polemica sui farmaci nel calcio: “Che è strano che si spaventano ora e non quando prendevano qualche cosa. Se posso escludere che i miei calciatori non le abbiano prese a mia insaputa? Purtroppo non posso escluderlo perché non si riesce a controllare tutto. Però almeno così i medici quando parlavo non davo indicazione”. Poi ha proseguito: “Mihajlovic e Vialli? Non sono collegate, le malattie arrivano a tutti”.

Infine: “Secondo me non è cambiato niente, purtroppo. Questi ragazzi che ci pensano ora ci potevano pensare 25 anni fa, chiedendo cosa stessero prendendo e perché. Oggi è tardi”.

Foto: Zimbio