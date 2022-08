Zeman attacca ancora Mourinho: “Piace ai giornalisti, ma il campo dice altro”

Non si placa il botta e risposta tra Zdenek Zeman, ex allenatore tra le altre di Roma e Foggia, e José Mourinho.



Il Boemo ha parlato a Libero, parlando ancora una volta di Mourinho.

Queste le sue parole: “Mou è un personaggio che attira l’attenzione e piace tanto a voi giornalisti. Però il campo è un’altra cosa. Nessuna polemica con lui, io la penso così sulla Conference League e su atri temi già trattati”.

Esiste l’allenatore perfetto? “È quello che insegna calcio, non quello che mette undici giocatori in campo per fare fortuna. Migliorare un giocatore che viene contestato da tutti rappresenta una vittoria importante. A me capitò con Tommasi, con Di Francesco”.

Foto: sito Pescara