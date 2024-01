Zefi alla Roma: la foto della firma

Kevin Zefi dall’Inter alla Roma: una trattativa che vi avevamo anticipato e che da oggi è ufficiale. Ecco la foto della firma del giovanissimo esterno offensivo classe 2005 dotato di buonissimo talento e in grado di confermare le ottime impressioni del suo avvio di carriera. Nella foto in basso da sinistra: Stephen Carr, agente dell’esterno ed ex calciatore del Tottenham; Kevin Zefi; il padre; Jacopo Giovannetti e Marco Mancini entrambi della Sator Sport Service.