Ze Elias: “Messi all’Inter? No, non lascerà il Barça”

Intervistato da Radio Sportiva, l’ex nerazzurro ha detto la sua sulla possibilità di vedere Messi con la maglia dell’Inter: “L’Inter è una grande squadra, ma Messi è una bandiera del Barcellona e non lo lascerà andare facilmente. Non va d’accordo con alcuni dirigenti, ma se fossi il presidente mi farei da parte per far costruire una nuova squadra intorno a Messi”.

Foto: Wikipedia