Zaza: “Vittoria fondamentale. Sapevamo che il vero Torino non era quello dell’andata”

Intervistato da Sky Sport, l’attaccante del Torino, Simone Zaza, ha parlato del fondamentale successo ai danni della Roma in rimonta.

Questa l’ analisi dell’attaccante: “Un gol importante che ha fatto sì che ribaltassimo la partita. È una vittoria importantissima contro una squadra forte, sono molto contento. Dopo tanti mesi negativi ora dobbiamo continuare così. C’è entusiasmo e coesione, sono contento sia a livello personale che di squadra. C’è consapevolezza dei nostri mezzi, noi non siamo la nostra classifica. Sapevamo che il Torino non era quello dell’andata e che il vero Torino si sarebbe visto nel momento chiave. Abbiamo giocato con più coraggio contro una squadra molto forte e abbiamo rischiato. Il coraggio è servito, sono molto contento”.

In cosa siete cresciuti?

“Nel fatto che c’è la consapevolezza che siamo forti con giocatori forti, e più di prima lo stiamo dimostrando. Questo spirito Toro che è mancato è uscito fuori. Sono molto contento. Non abbiamo fatto ancora nulla, c’è ancora da lottare per raggiungere l’obiettivo”.

Foto: Twitter Torino