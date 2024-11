Zauri si presenta a Foggia: “Devo tirare fuori il meglio da questi ragazzi”

Luciano Zauri si è presentato in conferenza stampa come nuovo allenatore del Foggia.

Queste le sue parole: “Grazie al presidente Canonico e al D.S. Leone per avermi scelto e per avermi dato questa grande opportunità di venire qui a Foggia. Basta guardarsi attorno per capire dove si è e cosa sia successo negli anni passati. Ho accolto l’offerta con grande gioia. Mi associo alle condoglianze, leggere i nomi dei ragazzi delle curve è stato emozionante. È una cosa spiacevole successa, mi associo alle condoglianze“.

“Nel calcio i contratti lasciano il tempo che trovano, la durata infatti non ha inciso assolutamente nella mia scelta: non c’era alcun tipo di problema ad accettare questa sfida. Sono stato qua da calciatore, so cosa succede quando si viene a Foggia. Sarebbe un’offesa parlare oggi di qualcosa di diverso dalla classifica attuale: abbiamo l’obiettivo invertire la rotta, si è fatto troppo poco. Oggi vogliamo fare bene e ripartire: se si è in queste condizioni, qualcosa si è sbagliato, inevitabilmente. Ci sono tante armi per poterci tirare fuori: dovrò essere bravo con staff e direttore a tirare fuori il meglio dai ragazzi, che in questo momento vivono la pressione. Li avete visti giocare: questi non sono giocatori presi per fare questo tipo di campionato… Starà a me trovare la chiave per tirare fuori il meglio da questi ragazzi, che hanno tantissime qualità e speriamo che le tirino fuori in fretta perché Foggia ha bisogno di altro“.

I giocatori li conosci allenandoli. Oggi è stato il mio primo allenamento e mi sono fatto un’idea, basandomi su video e moduli che hanno contraddistinto questo percorso fino ad oggi. I moduli sono importanti ma a fare la differenza è l’atteggiamento; la rosa è allestita in un certo modo, quindi non credo si discosterà molto a livello di moduli dai precedenti, mi auguro con risultati diversi. Vorrei qualche giorno in più per rendermi conto ancora meglio di cosa ho in mano. A me piace giocare con i tre davanti; per domenica abbiamo tante difficoltà, i quattro dietro ci sono, i tre davanti li mettiamo… Ne sono rimasti tre in mezzo“.

