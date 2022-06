Zauli: “Ho imparato che la gavetta è importante nella vita. La Juve ha tanti giovani da valorizzare”

Lamberto Zauli, da poco allenatore del Sudtirol, neopromosso in Serie B, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua esperienza, dopo aver allenato la Juventus Under 23 in Serie C.

Queste le sue parole: “La gavetta? Fondamentale nella vita, in ogni settore. Ho imparato anno dopo anno, da tanti. Da giocatore sono arrivato in A a 27 anni. Da allenatore arrivo in B a 51. Se chiederò qualche giovane alla Juventus? No. Ho avuto la fortuna di allenatore ragazzi di grande talento. Per dirne uno che adesso va avanti nel suo percorso, Miretti. Ma anche Aké, Dragusin. Ma loro proseguono per la loro strada, la società sa cosa deve fare. La Juve è stata una bellissima esperienza. Ha tanti giovani da poter valorizzare. Siamo arrivati in questa stagione ai quarti nei playoff perdendo col Padova. Pur allenando in C percepisci che sei in un top club a livello mondiale con ragazzi molto vicini al professionismo. La gratificazione è stata la consapevolezza di essere diventati squadra”.

Foto: Twitter Sudtirol