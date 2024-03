ZARRAGA, L’ANCORA DI SALVEZZA DELL’UDINESE

Fondamentale vittoria dell‘Udinese in casa della Lazio, con i friulani che stendono la compagine di Sarri 2-1, con la seconda rete messa a segno di Oier Zarraga. Secondo gol in Serie A per lui, fondamentale per il successo dell’Udinese che scala la classifica e si toglie dalle sabbie mobili della zona retrocessione, anche se la classifica resta comunque molto corta, ma per la squadra di Cioffi, è ossigeno puro.

Un giocatore che sta vivendo una stagione di alti e bassi in Friuli, partito tra i titolari nelle idee di gioco di Sottil, poi accantonato in panchina, ora uomo della provvidenza anche per Cioffi.

Zarraga è arrivato a Udine in estate, ingaggiato dall’Udinese dopo essersi svincolato ad agosto dall’Athletic Bilbao, club in cui aveva sempre giocato fin da bambino.

Zarraga è nato a Getxo nei Paesi Baschi, il 4 gennaio 1999, entra a far parte del settore giovanile dell’Athletic Bilbao nel 2009, a 10 anni, proveniente dal Romo, dove si era formato a livello giovanile. Nel corso della stagione 2017-2018 fa il suo esordio con il Baskonia, squadra satellite del Bilbao e militante in Tercera División. Qui riesce a trovare la continuità, formarsi come giocatore e avere contatto con il calcio dei grandi. Chiude con grande positività le sue stagioni al Baskonia, con 67 presenze e 7 gol in due anni. Nel 2019-2020, quindi, viene promosso nel Bilbao Athletic in Segunda División B. Divenuto titolare in poco tempo, al termine della sua prima stagione con la seconda squadra del club biancorosso colleziona 29 presenze condite da 5 gol, che gli valgono la promozione in prima squadra in vista della stagione seguente. Debutta in Primera División il 18 ottobre 2020 giocando gli ultimi venti minuti dell’incontro di Primera División vinto 2-0 contro il Levante.

Nel febbraio 2021, prolunga il proprio contratto con il club basco fino al 30 giugno 2023. Riesce a giocare con costanza, 31 presenze e 1 gol nel 2021-22, con la vittoria della Supercoppa di Spagna nel 2021. Nel 2022-23 ha chiuso con 32 presenze e 1 gol, segnato in Copa del Rey. A scadenza di contratto, il 30 giugno 2023, non rinnova con l‘Athletic Bilbao. Viene ingaggiato a parametro zero dall’Udinese, in Serie A, con cui firma un contratto quadriennale. Esordisce con i friulani l’11 agosto 2023 nel successo per 4-1 sul Catanzaro in Coppa Italia, in cui gioca titolare, e nove giorni dopo gioca anche la prima in serie A contro la Juventus, in cui l’Udinese è sconfitta per 3-0 e viene sostituito nell’intervallo da Lazar Samardžić. Il 23 dicembre, alla quinta presenza nella competizione, segna la sua prima rete in serie A, portando momentaneamente in vantaggio i friulani in casa del Torino, partita conclusa sull’1-1.Il secondo gol, a distanza di 4 mesi, ieri, nella gara vinta a Roma contro la Lazio.

Il giocatore ha così parlato dopo il successo all’Olinpico: “Sono felice, avevamo bisogno di questi tre punti. Sono contento per la squadra, per me, per tutto. Ho avuto un periodo di adattamento, ma ora mi sono ambientato bene e sono io in campo. Dobbiamo migliorare la mentalità con squadre che hanno una classifica simile alla nostra. Lavoriamo per fare questo e per fare più punti possibili. La salvezza? Non so a quanti punti può arrivare, dobbiamo vincere di più”.

Come detto, al momento, solo 9 le gare messe a referto per il giocatore basco, che a gennaio è stato vicino a lasciare Udine. Zarraga era arrivato per sostituire Samardzic, che poi era rimasto a Udine. Zarraga è un centrocampista agile e veloce, dotato di ottima tecnica, abile negli inserimenti offensivi, può essere schierato in tutte le posizioni del centrocampo. Un elemento davvero molto duttile, che abbiamo visto, vede anche bene la porta, si spinge in zona offensiva e accompagna bene l’azione.

L’Udinese può respirare un po’, in vista di questo finale di stagione, di questo rush finale verso la salvezza. E grazie a Zarraga ha ricevuto una buona ancora di salvezza.

Foto: Instagram Udinese