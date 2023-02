Zarate si presenta a Cosenza: “L’Italia mi era mancata. Vogliamo centrare l’obiettivo. Mia madre è la più felice, è nata da queste parti”

Mauro Zarate, nuovo attaccante del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa, presentandosi al club calabrese: “Lotteremo tutti per un unico obiettivo, dobbiamo essere tutti pronti nel momento in cui l’allenatore avrà bisogno di noi. La cosa importante sarà sempre la squadra. Era nel destino tornare in Calabria. La persona più felice del fatto che io sia qui è mia madre, perché è di queste parti. Sono davvero contento di giocare per questa squadra. Sono solo un po’ stanco per il lungo viaggio, ma sto bene. L’Italia mi è mancata tanto, volevo tornare a giocare qui e ho tanta voglia. Un messaggio ai tifosi? Preferisco far parlare il campo, ho tanta voglia di giocare, speriamo di fare grandi cose e arrivare all’obiettivo di squadra”.

La condizione: “Sono a disposizione del mio allenatore. Quanto vuole lui, se vorrà zero, se vorrà dieci, se vorrà novanta. Sono pronto già da subito, voglio aiutare la squadra. Vengo da una salvezza in Argentina, ma questa è un’altra storia. Speriamo tutti di fare bene e dare il nostro meglio per raggiungere al più presto l’obiettivo. Avevo tanta voglia di tornare in Europa, è stato tutto molto veloce. Ho deciso subito di venire qua. Mi sono sentito voluto e non ho avuto dubbi se accettare o meno. Stavo già seguendo il campionato di Serie B”.

Foto: twitter Cosenza