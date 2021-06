Zarate lascia il Boca Juniors. Il giocatore: “Sono stati 3 anni bellissimi, grazie a tutti”

E’ addio tra Mauro Zarate e il Boca Juniors. Questo il comunicato del club. “Il Boca Juniors informa che il giocatore Mauro Zárate ha firmato la risoluzione del suo contratto. Il club gli augura il meglio nella nuova fase della sua carriera professionale. In bocca al lupo”.

L’ex attaccante di Lazio e Fiorentina, attraverso il proprio profilo Instagram, ha scritto un messaggio d’addio. “GRAZIE è la prima cosa che mi viene in mente quando penso a voi (tifosi del Boca ndr). Sono stati 3 anni bellissimi dove ho vissuto momenti incredibili che non potrò mai dimenticare. Quando ancora non avevo indossato i colori del club, mi avevate già mostrato amore e supporto incondizionati. Quel supporto che non è mai mancato e che non mancherà mai nella Bombonera. Giocare nei THE GREATEST è stato un onore e ho sempre cercato di essere all’altezza. Una sensazione inspiegabile. Molte volte la mia decisione è stata messa in discussione e oggi, dopo tutti questi anni, posso solo dire che la rifarei. Solo chi ha fatto parte di questo club sa quanto sia GIGANTE il Boca. Grazie ancora! Sono io quello a cui mancherai tanto”.

Boca Juniors informa que el jugador Mauro Zárate firmó este jueves la rescisión de su contrato tras tres años en la institución y le desea lo mejor en la nueva etapa de su carrera profesional. Mucha suerte. pic.twitter.com/zLEWhGC2sF — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 3, 2021

