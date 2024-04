Zaragoza: “Non vado via, l’anno prossimo voglio giocare per il Bayern Monaco”

Durante l’intervista concessa ad AS, il centrocampista del Bayern Monaco, Bryan Zaragoza ha così parlato del suo futuro, smentendo qualsiasi ipotesi di addio a fine stagione: “Non vado via. La prossima stagione sarò ancora al Bayern Monaco, per questo ho firmato per cinque anni e mezzo. L’anno prossimo voglio giocare per il Bayern”.

Foto: Instagram Bayern