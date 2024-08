Zaragoza: “È stato un anno difficile al Bayern. L’Osasuna mi ha trasmesso fiducia”

Sbarcato ufficialmente all’Osasuna, Bryan Zaragoza si è così presentato in conferenza stampa:”Da quando ho parlato con l’Osasuna mi hanno trasmesso la speranza e sapevo che sarei venuto qui, Braulio mi ha trasmesso fiducia e illusione e non ho esitato a venire”. Inoltre, il giocatore del Pichón de Málaga, ha già giocato all’El Sadar la scorsa stagione e a proposito di quest’ultima esperienza ha spiegato: “Ho già giocato qui, so com’è, è un campo molto stretto e spero di dare molto di più di quello che posso ricevere”, le prime parole riprese da MARCA.

Poi ha proseguito: “Al Bayern è stato un anno difficile da gestire. Ognuno deve lottare per il proprio obiettivo, non mi pongo limiti, credo che lavorando sodo si possa arrivare in alto. Credo che crescerò molto come giocatore e come persona. Darò il massimo perché sono dove voglio essere”.

Foto: Instagram Osasuna