Atalanta, Zappacosta: “Tornare in Europa non era né scontato, né facile: serviva una spinta straordinaria”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Davide Zappacosta fa il punto sulla stagione appena trascorsa e sulla sua intera esperienza all’Atalanta, dove era cresciuto da giovane e aveva esordito in Serie A nel 2014-15 con 29 presenze prima di ritornare nel 2021: “Tornare in Europa non era né scontato, né facile: abbiamo fatto una cosa straordinaria, serviva una spinta straordinaria. Bergamo mi ha accolto due volte, prima da ragazzino e poi da uomo, a Bergamo ho fatto alcuni passi fra i più importanti della mia vita, dall’esordio in Serie A alla decisione di sposarmi, l’Atalanta mi ha fatto ritrovare la sicurezza giusta. Oggi hanno un posto importante nel mio cuore”.

Foto: Twitter Atalanta