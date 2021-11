Zappacosta torna in Nazionale dopo tre anni. I complimenti dell’Atalanta

I forfait di Bastoni, Calabria e Biraghi che hanno caratterizzato questa giornata nel ritiro della Nazionale hanno spinto Mancini a chiamare in extremis Davide Zappacosta. Il laterale dell’Atalanta ritrova l’azzurro dopo tre anni (1-1 contro la Polonia il 7 novembre 2018) e il club bergamasco si è complimentato sui social.

‘ ̀ ‍♂️@DZappacosta torna in #Nazionale a tre anni di distanza dall’ultima convocazione!

Complimenti Davide!!

Davide #Zappacosta‘s been named in the @Azzurri squad three years after his last call-up!

Well deserved Davide!! #WCQ #GoAtalantaGo pic.twitter.com/yDq3a6V8nI

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 13, 2021