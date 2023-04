Zappacosta spiega il gol: “Era un tiro. Ho cercato di fare la cosa più semplice”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, nel post partita di Torino-Atalanta, l’autore del primo gol dei nerazzurri Davide Zappacosta ha parlato a Sky Sport chiarendo anche i motivi per la mancata esultanza: “Ho chiesto scusa perché ho segnato contro una mia ex squadra e cerco di portare massimo rispetto. Ho lasciato tante persone alle quali voglio bene e che mi vogliono bene, ho massimo rispetto per tutta la gente che lavora per il Toro, per i tifosi e per la società. Era rivolto verso tutte queste persone”. E sul gol: “Stavolta era un tiro… Quando ho saltato l’avversario venivo da un paio di allunghi che mi avevano stancato, non ho voluto pensare a niente e ho cercato di calciare. Avevo i flessori “crepati”, sono arrivato in area che mi mancava anche un po’ di lucidità, così ho cercato di fare la cosa più semplice.”

Foto: Instagram Atalanta