Zappacosta: “L’Atalanta c’è per l’Europa, non molliamo. A Bergamo mi sento a casa”

Davide Zappacosta, il laterale dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato della stagione della Dea e degli obiettivi. Alcune parole del calciatore trentenne: “La classifica è corta, ma cerchiamo sempre di non guardarla, il campionato è ancora lungo. Sicuramente la vittoria contro l’Empoli in rimonta ci ha fatto capire che ci siamo sia mentalmente che fisicamente nella corsa all’Europa. A Bergamo mi sono sempre sentito a casa, è una città che mi ha accolto in un periodo particolare della mia vita”.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta