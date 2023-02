Zappacosta: “Il gol è stata una liberazione. Con questa vittoria abbiamo lanciato un segnale forte”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Davide Zappacosta, grande protagonista della bella serata della sua Atalanta, ha così parlato dopo il successo contro la Lazio, partendo dal suo gol che ha regalato il vantaggio agli uomini di Gasperini: “È stata una liberazione. Ho passato un periodo difficile, ma sono felice di aver segnato e di aver aiutato la squadra a conquistare i tre punti. Lo voglio dedicare alla mia futura moglie e alla mia nonna che compie 89 anni: spero sia ancora sveglia. E poi rivolgo un pensiero alle persone colpite da terremoto in Turchia e in Siria. È un successo importante, ci mancava una vittoria fuori casa contro una big. Ora dobbiamo resettare tutto e portare questo entusiasmo nella prossima partita. Quest’anno Roma ci ha portato bene, ma il campionato è ancora lungo: se vinciamo queste partite diamo un segnale forte, ma il bello di questo gruppo è che ragiona di partita in partita. Sono tornato per dare una mano, e sono contento di esserci riuscito stasera”.

Foto: Instagram Atalanta