Zappacosta-Hojlund, l’Atalanta stende la Lazio (2-0). E vola al terzo posto con Milan e Roma

Una grande Atalanta stende la Lazio all’Olimpico: 2-0, decidono Zappacosta e Hojlund. Partono forte i padroni di casa che sfiorano il gol con Immobile. Ma sono gli uomini di Gasperini a trovare la via del gol dopo 23 minuti con un grande tiro dalla dell’esterno che raccoglie un rimpallo nei pressi del vertice dell’area e a trafiggere l’incolpevole Provedel con un destro a giro che si deposita all’incrocio dei pali. I nerazzurri continuano a macinare calcio. Al 35′ arriva anche la tegola per il tecnico biancoceleste, costretto a sostituire Romagnoli a causa di un problema muscolare. Ma nel finale la Lazio sfiora il pareggio con Zaccagni, ma Musso è bravissimo a chiudere la porta. La ripresa conferma che Immobile è ancora lontano dalla sua forma migliore e, dopo aver fatto una grande giocata in mezzo all’area, non riesce a battere Musso che chiude, nuovamente, la porta. Al 65′ arriva anche il raddoppio dell’Atalanta con Hojlund che firma il 2-0 definitivo: Lookman accelera sulla sinistra e calibra al centro per il danese, che sbuca tra Patric e Marusic e trova il gol in spaccata. Termina così 2-0 all’Olimpico, l’Atalanta vola al terzo posto a quota 41 punti con Roma e Milan.

Foto: Instagram Atalanta