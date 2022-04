Zappacosta: “Giocheremo a viso aperto. Zapata? Fondamentale per noi”

A Sky Sport le parole di Davide Zappacosta prima della gara di Europa League contro il Lipsia: “Sicuramente è una partita molto impegnativa, abbiamo già incontrato una tedesca e sappiamo che sarà difficile. Noi cercheremo di fare una partita come al solito, giocando a viso aperto, poi vedremo come andrà. Credo che il Lipsia sia simile a noi, può concedere qualcosa in più, anche se nelle gare difficili si possono chiudere. Zapata è molto importante per noi, ma lo siamo tutti. Fa piacere che sia tornato, ha dimostrato di essere fondamentale”.

FOTO: Twitter Atalanta