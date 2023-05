Zappacosta: “Giocare su un campo così non è facile, dobbiamo analizzare cosa abbiamo sbagliato”

L’esterno dell’Atalanta ha parlato a DAZN dopo la sconfitta di Salerno: “Giocare su un campo così non è mai facile, ma questo non deve essere un alibi. Dobbiamo analizzare cosa abbiamo sbagliato. A livello di punti cambia qualcosa, ma a livello di voglia non cambia niente. Prima della Juve venivamo da un buon periodo, ora bisogna rincorrere e lotteremo fino alla fine. Abbiamo lottato fino alla fine e cercato di portare a casa il risultato, poi la partita è stata decisa da un gran gol loro. La prossima è la più importante. Dobbiamo pensare partita per partita e non sottovalutare nessun avversario. Pensiamo al Verona”.

Foto: Zappacosta Twitter Atalanta