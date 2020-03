Zappacosta: “Da bambino volevo fare il benzinaio. Futuro? Ora conta solo la salute di tutti”

Davide Zappacosta, difensore della Roma, ha risposto ad alcune domande dei tifosi giallorossi sul proprio account Instagram: “Quanto mi manca il campo da calcio? Troppo. Ma sono fiducioso, ho lavorato e sto lavorando tanto per tornare presto sul campo. Ma quello che conta adesso è la salute di tutti. Restare alla Roma anche il prossimo anno? Ho ricevuto tanti messaggi di questo tipo. Ne ho preso soltanto uno ma approfitto per ringraziarvi tutti! Spero di riuscire a ripagare tutto questo affetto. Che lavoro volevo fare da bambino? Quando ero piccolo volevo fare il benzinaio perché ogni volta che andavo a far benzina con mamma o papà vedevo che avevano il portafogli pieno di soldi”, ha chiuso Zappacosta.

Foto: Twitter personale Zappacosta