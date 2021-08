L’indiscrezione: Zappacosta, tre strade per la Serie A. L’Atalanta è più di un intrigo

Davide Zappacosta ha ancora undici mesi scarsi di contratto con il Chelsea e una discreta voglia di tornare in Serie A. Ci sono tre strade aperte: la Fiorentina, come sappiamo, nel caso in cui dovesse partire Lirola corteggiato a lungo dall’Olympique Marsiglia senza trovare fin qui un accordo. Ma ci pensa anche l’Atalanta non troppo convinta delle condizioni di Hateboer e sarebbe un ritorno a Bergamo. Un ritorno che Zappacosta gradirebbe molto, con vista Champions. Sullo sfondo il Genoa continua a sognare dopo una proficua stagione di Zappacosta in rossoblù, ma al momento insegue.

Foto: Instagram Zappacosta