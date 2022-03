Zappacosta: “Bergamo una seconda casa. Un sogno aver giocato in Nazionale”

Davide Zappacosta, esterno dell’Atalanta, si è raccontato sul canale twitch di Atalanta Esports: “Bergamo per me è una seconda casa, una famiglia che mi ha accolto anche quando sono tornato dopo sette anni, ma ho bellissimi ricordi anche della Roma: un’esperienza che mi ha aiutato a crescere molto. Roma è una città che adoro nonostante ebbi proprio lì un grave infortunio, ma dovendo stare fermo strinsi anche rapporti profondi con alcuni compagni. I due trofei col Chelsea per una carriera sono importanti, ma il vero sogno realizzato è aver giocato in Nazionale: l’esordio resta un’emozione e una soddisfazione unica”.

FOTO: Twitter Atalanta