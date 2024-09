Zappacosta: “Abbiamo giocato sottotono. L’umore è basso, ma dobbiamo rialzare subito la testa”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’esterno dell’Atalanta Davide Zappacosta, autore del gol dell’iniziale vantaggio dei bergamaschi, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-2 contro il Como: “Siamo andati da subito in difficoltà. Loro si muovono bene e noi abbiamo giocato sottotono. E così vai in difficoltà contro squadre che hanno qualità”

Poi ha proseguito: “Non siamo stati all’altezza nonostante il vantaggio. Abbiamo avuto l’occasione per chiudere la gara e invece siamo sempre arrivati in ritardo rispetto agli avversari. Loro poi giocano un ottimo calcio e alla fine abbiamo perso”.

Infine, sull’umore delle spogliatoio: “Non è mai bello perdere. L’umore è basso ma ci sono tante partite e possiamo subito rialzare la testa. Cercheremo di farlo”.

Foto: Instagram Zappacosta