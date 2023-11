Zappacosta: “Abbiamo analizzato gli erorri dell’andata. Vogliamo chiudere il discorso qualificazione. Nazionale? Penso solo a dare il massimo”

Davide Zappacosta, difensore dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della gara contro lo Sturm Graz.

Queste le sue parole: “Abbiamo analizzato gli errori commessi nella gara di andata per non ripeterli, sappiamo che ci aspetta una partita importante e decisiva, ma per noi lo sono tutte. Affronteremo la gara con la giusta mentalità e voglia di vincere, vogliamo i tre punti. La rabbia del 2-2 dell’andata è già stata smaltita il giorno dopo, così deve essere perché giochiamo ogni tre giorni e bisogna ripartire. Abbiamo analizzato la gara e sappiamo cosa abbiamo sbagliato. L’anno scorso abbiamo faticato tanto per raggiungere l’Europa con tanti sacrifici, non deve mai mancare questo pensiero. E’ giusto ora poterci togliere delle soddisfazioni. Siamo in tanti in rosa, un po’ in tutti i ruoli ci sono giocatori che se la giocano. E’ un bene per la squadra, hai le giuste motivazioni per migliorarti e dare qualcosa in più. Cerco sempre di farlo, non mi sento di dire di essere già soddisfatto perché voglio sempre dare qualcosa in più per la squadra, a partire da domani”

L’eventuale convocazione in nazionale? “Scendo in campo per cercare di aiutare la squadra, provando ad essere determinante… a volte ci si riesce, ci si prova a far qualcosa in più per aiutare i ragazzi a vincere. Sono sereno e concentrato sull’Atalanta, un’eventuale convocazione in Nazionale passa da quanto fatto qui, non ho altri pensieri e continuerò a fare così. Giocare ogni tre giorni riesce a dare l’opportunità di crescere e confrontarti con un calcio diverso dal tuo, contro giocatori diversi. L’Europa League è una competizione importante dove ti misuri con avversari importanti, giocarla è solo un bene per la squadra”.

Foto: twitter Atalanta