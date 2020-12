Zappa: “Con l’Inter sarà dura, in campo agguerriti ma nessuna rivalsa. Mi ispiro ad Hakimi”

L’esterno del Cagliari, Gabriele Zappa, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato della sua stagione con i rossoblù e della sfida all’Inter, club dove è cresciuto.

Queste le sue parole: “Loro saranno molto arrabbiati, poiché gli è rimasto solo il campionato. Anche noi abbiamo solo il campionato e saremo molto agguerriti. Sarà una partita difficile, dobbiamo fare molta attenzione, perchè troveremo un club determinato, forte e che vorrà riscattare la brutta eliminazione in Champions. Rivalsa? Assolutamente no, anzi ringrazio l’Inter per avermi fatto crescere. Penso che l’Inter abbia bisogno di calciatori esperti, pronti sul momento. A fine gara vorrei scambiare la maglia con Pinamonti perché siamo amici. Ma se non ci sarà cercherò di prendere quella di Hakimi: lui mi piace molto”.

Foto: Twitter Cagliari