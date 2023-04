Zapata: “Vogliamo tornare a sentire l’inno della Champions”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’attaccante dell’Atalanta, Duvan Zapata, ha così parlato dopo la vittoria per 2-1 contro il Torino: “Sono tornato? Non me ne sono mai andato. La vita è così, ci sono alti e bassi. Ora sto trovando continuità, abbiamo vinto una partita contro una squadra tosta. Sono contento di aver ritrovato il gol, è stata una grande vittoria e ce la godiamo. Poi penseremo allo Spezia, una squadra che corre visto che lotta per la salvezza. Dobbiamo mantenere i piedi per terra, abbiamo avuto brutte esperienze. Champions? Vogliamo tornare a sentire la musichetta ma non è facile”.

Foto: Instagram Atalanta