Zapata: “Vittoria meritata. Sapevamo che sarebbe stata difficile ma ce l’abbiamo fatta”

Intervistato da Rai Sport, l’attaccante dell’Atalanta, Duvan Zapata, ex della partita, ha parlato del successo per 3-1 sul Napoli che lancia gli orobici in finale di Coppa Italia contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Gol importante ma soprattutto importante la vittoria. Non abbiamo mollato, eravamo consapevoli che sarebbe stata difficile ma abbiamo meritato. Nel secondo tempo il Napoli è tornato sotto, stava facendo bene ma per fortuna abbiamo segnato nel momento migliore loro. Non segnavo da un pò, dedico il gol a mia moglie e ai figli e a tutti i tifosi”.

Foto: Twitter Atalanta