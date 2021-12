Zapata ti solleva il mondo: l’Inter ci aveva visto giusto

Palla a Zapata, poi ci pensa lui. Duvan sempre più protagonista dentro l’Atalanta: anche al Maradona, ieri sera, una straordinaria prova di forza. Capace di portarsene a spasso quattro, di tenere impegnati difensori centrali e non solo. Straordinario nel far salire la squadra, tecnicamente eccellente quando deve smazzare l’assist (come in occasione del gol di Malinovskyi) oppure agire in prima persona (c’è un palo che ancora trema). Attaccante moderno come pochi, capace di indirizzare un reparto e di far giocare meglio i centrocampisti. L’Inter ci aveva visto giusto: lo avrebbe voluto dopo la cessione di Lukaku e malgrado l’arrivo di Dzeko. Il ragazzo ha barcollato, ma l’Atalanta non ha mollato di un centimetro, Gasperini non ha dato il placet pur essendosi occupato dell’argomento. Troppo importante Duvan per la Dea e per i sogni a occhi aperti.

FOTO: Twitter Atalanta