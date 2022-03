Zapata sui social: “Manca poco”. L’Atalanta spera in un recupero per fine stagione

Duvan Zapata attaccante dell’Atalanta, ha pubblicato su Instagram un video in cui mostra alcuni momenti dei suoi allenamenti in palestra. Tra pesi e fascia elastica, il percorso di riabilitazione dell’attaccante colombiano prosegue. Il giocatore ha anche aperto uno spiraglio positivo in vista del suo ritorno in campo, scrivendo “Manca poco”, un segnale che i tifosi della Dea hanno preso come incoraggiante.

La speranza infatti, è vederlo in campo per l’ultima parte di stagione, nel rush finale Champions, in cui l’Atalanta sarà impegnata.

Gasperini in conferenza stampa questo pomeriggio si era detto negativo, affermando che il colombiano non potesse recuperare in tempi utili per fine stagione.

Vedremo se Zapata riuscirà a bruciare le tappe e tornare a dare una mano agli orobici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🇨🇴Duván Esteban Zapata (@duvanzapata91)

Foto: Twitter Atalanta