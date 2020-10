Zapata: “Sono felice per i due gol, è stata una gara complicata”

Duvan Zapata subito dopo il 2-2 finale di ieri contro l’Ajax in Champions League, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale. Queste le parole dell’attaccante nerazzurro: “Sono contento per i gol ovviamente, ma sarebbe stata di più la gioia per una vittoria. E’ stata una gara complicata, ma abbiamo fatto il nostro calcio e questa è la cosa positiva. Non è stato facile rimontare lo svantaggio, nel primo tempo siamo stati anche sfortunati, ma nel secondo tempo abbiamo tenuto duro sfiorando la vittoria. Gol più bello? Entrambi, sono contento perché continuo a segnare”.

Foto: twitter Atalanta