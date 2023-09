Zapata saluta l’Atalanta: “Arrivai al meglio e mi avete accolto in festa. Il resto è storia”

Duvan Zapata è un nuovo calciatore del Torino. Dopo l’esordio con la maglia granata, nelle scorse ore il centravanti colombiano ha salutato l’Atalanta attraverso il proprio profilo Instagram con una lettera accompagnata da un video che ripercorre i suoi momenti con la maglia nerazzurra: “Ho preso del tempo per trovare le parole giuste e non so nemmeno cosa dire… Perchè si è chiuso un momento molto bello della mia vita calcistica… Sono arrivato all’Atalanta nel migliore dei modi…Ricordo ancora quel momento che rimarrà indelebile nel mio cuore, è stata l’ultima festa della Dea organizzata dai tifosi insieme alla società…Da Subito mi avete dimostrato il vostro affetto e il vostro immenso calore…Il resto è storia, una bella storia che mi rende orgoglioso perché l’abbiamo scritta Insieme… Grazie popolo Bergamasco, grazie all’Atalanta, grazie ex compagni e sopratutto GRAZIE a tutta la gente che lavora all’ interno del club e non si vede mai!!!

Vi porterò per sempre nel cuore…

SEMPLICEMENTE GRAZIE DEA!”.

Foto: Instagram Zapata