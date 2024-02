Zapata risponde a un rigore di Dybala: è 1-1 tra Roma e Torino all’intervallo

Botta e risposta nel finale tra Roma e Torino. E’ 1-1 all’Olimpico, tutto in due minuti nel finale di tempo. Prima Dybala porta in vantaggio i giallorossi al 42′ su calcio di rigore. Fallo su Azmoun, la Joya dagli 11 metri non sbaglia. Il Torino non si abbatte e reagisce immediatamente. Al 44′, cross di Bellanova, imperioso stacco di testa di testa di Zapata che trova l’angolino. Nel recupero, altra chance granata, con Svilar che salva su un destro di Vlasic.

Bel primo tempo all’Olimpico, è 1-1 il risultato.

Foto: Instagram Torino