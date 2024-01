Zapata-Ricci, Torino avanti 2-0 sul Cagliari all’intervallo

Il Torino conduce per 2-0 sul Cagliari all’Unipol Domus al termine della prima frazione di gioco. Dopo neanche 10 minuti Ranieri perde il suo centrocampista Sulemana, messo fuori gioco da una distorsione alla caviglia, al suo posto entra Prati. A metà della prima frazione si sblocca il risultato: progressione di Bellanova sulla corsia di destra, pallone invitante al centro per Zapata che ringrazia e con un tap-in abbastanza comodo insacca in rete la zampata dello 0-1. I sardi rischiano di subire il raddoppio, ma Scuffet è provvidenziale sul colpo di testa di Sanabria. Poi ci provano gli uomini di Ranieri con Jankto, ma senza trovare la stoccata vincente. Sul fronte opposto è ancora protagonista Scuffet che ferma Zapata lanciato a rete. Appuntamento con il raddoppio granata solo rimandato. In pieno recupero, infatti, è Ricci a trovare la via del gol al termine di una bella azione personale, trovando uno Scuffet non perfetto.

Foto: Instagram Torino