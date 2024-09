Zapata: “Questa sconfitta deve farci crescere. Ma la stagione è ancora lunga. Adams? E’ un bel giocatore”

Duvan Zapata, attaccante del Torino, ha commentato così la sconfitta dei granata per 3-2 contro la Lazio ai microfoni di Dazn: “È stata una settimana davvero dura. Ovviamente siamo delusi dalla sconfitta in Coppa e da quella odierna. Sapevamo sarebbe stata dura, ma allo stesso tempo potevamo farla nostra. Abbiamo sbagliato alcuni atteggiamenti con la palla, potevamo gestirla meglio, soffrendo. Questo è l’aspetto da migliorare, la partita di oggi deve lasciarci qualcosa per continuare a crescere. Il campionato è ancora lungo”.

Miglior marcatore di testa nei top 5 campionati: “Penso sia una coincidenza, non trovo un motivo. I miei ultimi 8-9 gol sono arrivati di testa, ma io penso solo ad aiutare la squadra”.

Che rapporto ha con Adams? “È una grande calciatore, facilita il lavoro mio e della squadra. Con lui il mister ha più scelte in attacco, peccato non ci siano bastati oggi due gol per fare risultato. È un altro aspetto da migliorare: subire meno può aiutarci a vincere”.

Foto: Instagram Roma