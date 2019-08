Zapata: “Ora non voglio rilassarmi, la Champions sarà speciale. Le voci di mercato…”

Duvan Zapata, attaccante colombiano dell’Atalanta, ha parlato in vista della nuova stagione ai microfoni di Sky: “E’ uno dei miei obiettivi personali, sto lavorando per migliorare ancora, fare più gol dell’anno scorso. Può capitare che chi fa molto bene si rilassi, ma noi ne siamo consapevoli, il mister ci sta aiutando e ci stiamo preparando mentalmente anche su questo, per essere subito protagonisti. La Champions League? Non voglio neanche immaginarlo, c’è solo da prepararsi e aspettarlo, quando arriva sarà speciale. È una cosa che ci siamo guadagnati, ci stiamo preparando per fare bene sin da subito. Sarà una prova anche per noi, anche in Europa League abbiamo avuto partite toste. Le voci di mercato? Non è mai arrivata una offerta che portasse me e il club a discutere, sto lavorando per l’Atalanta e ho voglia di continuare a far bene per questa squadra, questa gente”.

Foto: Marca