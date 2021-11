Zapata: “Non abbiamo sfruttato molte delle occasioni che abbiamo avuto”

Duvan Zapata ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Cagliari: “È stata una partita difficile, come sempre, ma penso che l’abbiamo resa un po’ difficile anche noi. Non abbiamo sfruttato le tante occasioni che abbiamo avuto, penso che nel primo tempo potevamo chiudere la partita. Loro sono una buona squadra, sono in difficoltà ma ci sono dei buoni giocatori. Penso che per noi sia una buona vittoria. Forse dobbiamo diventare un po’ più forti a Bergamo, nel nostro stadio, con i nostri tifosi. Abbiamo tanto margine di crescita, dobbiamo avere la voglia e la consapevolezza che ci possiamo ripetere”.

FOTO: Instagram Zapata